Come spiega Laura Fortuna :“L’idea nasce da una riflessione sulla follia intesa come fragilità e sulla condizione umana. In una società fortemente dominata dall’idea di successo, flessibilità, efficienza, velocità, diventa ogni giorno più difficile costruire una stabilità emotiva, cercare e trovare un proprio posto nel mondo. Tutto ciò che sentiamo instabile dentro di noi e che può incrinare il nostro equilibrio viene nascosto e represso: le nostre inquietudini, le nostre paure, le nostre ossessioni. Ma cosa sarebbe la nostra vita senza debolezze e vulnerabilità, senza quegli slanci irrazionali e incontrollabili che ci spingono verso terreni inesplorati alla ricerca di un senso?”

Gli spettatori saranno divisi in piccoli gruppi e guidati dal personale in un circuito itinerante e immersivo all’interno del Palazzo, chiamati infine a lasciare le loro diagnosi e riflessioni personali sulle storie ascoltate.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail