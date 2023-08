Distrugge l’appartamento della madre, 35enne arrestato per maltrattamenti a Selargius.

Stanotte, attorno all’una, i carabinieri di Quartu Sant’Elena e i colleghi della Stazione di Monserrato sono intervenuti a Selargius dopo una segnalazione al 112. Al termine dell’intervento hanno tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e per maltrattamenti in famiglia, un trentacinquenne del luogo. I militari sono intervenuti su richiesta della madre del giovane, in quanto il figlio era andato in escandescenze al punto tale da distruggere l’interno dell’abitazione e aggredire la donna, costringendola a scappare di casa e a rifugiarsi da alcuni parenti. Nelle fasi concitate dell’intervento, l’esagitato è riuscito a sferrare un calcio al petto di un militare che ha tentato di bloccarlo. I militari hanno in breve avuto ragione in maniera indolore della resistenza dell’arrestato, attraverso la scossa minima di una pistola elettrica taser in loro dotazione. La donna ha raccontato ai militari di frequenti condotte persecutorie promosse dal figlio nei suoi confronti, tali da cagionarle un grave e perdurante stato di timore e di ansia per la propria incolumità. E’ stata quindi informata circa la possibilità di rivolgersi a un centro antiviolenza e nel frattempo è stato attivato il protocollo, noto come codice rosso. L’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida.