Solidarietà è stata espressa dall’Angac-Confsal, l’associazione che raggruppa i gestori autonomi delle stazioni di servizio, che chiede alle forze dell’ordine più controllo e presidio nel territorio, affinché non avvengano determinate situazioni di una certa gravità, non solo per il gestore ma per la comunità circostante all’attività stessa.

L’incendio divampato la scorsa notta nella stazione di servizio Esso di viale Marconi, a Cagliari, potrebbe essere di origine dolosa. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per domare le fiamme. I danni per il distributore di carburante sono però ingenti.

Fonte: Link Oristano

