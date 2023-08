Distributore bruciato in viale Marconi, ai domiciliari il presunto mandante dell'incendio dell'auto della commessa

Da Uta ai domiciliari. Pena alleggerita per Valter Casula, 52 anni, di Dolianova. Il suo nome rientra nell’elenco delle sei persone che sono state arrestate per l’attentato incendiario al distributore di benzina di viale Marconi a Cagliari, compiuto il 14 aprile 2022. Casula (assistito dall’avvocato Pierluigi Pau) era finito a Uta con l’accusa di essere il mandante, il 27 dicembre 2022, dell’incendio dell’auto di una dipendente del distributore. Le fiamme, divampate a Sestu, avevano distrutto la macchina e i poliziotti avevano scoperto tutto durante le indagini, durate oltre un anno. Dopo un mese trascorso a Uta, ieri il collegio dei giudici presieduto da Giovanni Massidda ha deciso l’attenuazione della pena per Casula, che resta comunque indagato insieme agli esecutori materiali del rogo.