Distretto sanitario di Ales-Terralba, il sindaco di Ales Francesco Mereu confermato presidente

La proposta della riconferma di Mereu è stata avanzata dal sindaco di Mogoro Donato Cau, che ha sottolineato il lavoro svolto dal presidente uscente negli ultimi tre anni di mandato, anche in considerazione delle particolari criticità determinate dalla pandemia.

Il sindaco di Ales, Francesco Mereu, è stato rieletto presidente del comitato del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba: la conferma è arrivata dai primi cittadini dello stesso Distretto, che si sono ritrovati nella sala riunioni del poliambulatorio di Ales. Una conferma anche per la carica di vicepresidente, con il sindaco di Terralba Sandro Pili.

Il primo cittadino di Ales ha aggiunto: “Una riconferma all’unanimità, che ci riempie d’orgoglio e gratitudine e che ci motiva a lavorare ancora meglio in questo secondo mandato. Si continuerà a lavorare tutti assieme per il territorio, ma anche insieme a tutto lo staff del direttore generale, il dottor Angelo Maria Serusi, sempre pronto al dialogo e alla collaborazione con noi amministratori”.

“Faccio gli auguri da parte di tutta la nostra direzione generale al sindaco di Ales per il rinnovato incarico”, ha detto Angelo Maria Serusi. “Saremo pronti a collaborare con tutti i primi cittadini di Marmilla e Terralbese, come abbiamo fatto finora, nell’interesse dei cittadini delle due zone interne, in perfetta continuità con il precedente mandato”.

Mercoledì, 13 settembre 2023