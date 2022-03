Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 9 marzo, sempre nella sala del Consiglio comunale di Oristano, con inizio alle 16. Il programma prevede l’analisi della strategia e delle azioni chiave da proporre nel Piano di Distretto. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube di Super TV Oristano ; per l’interazione diretta nel processo partecipativo, sarà attiva la piattaforma digitale Meet.

A chiusura, Marcella Sotgiu ha voluto ribadire la sua convinzione sulla bontà del progetto. “Siamo nella fase più importante di un cammino che potrà dare molto al territorio. Ma per avere bisogna anche dare. In questo particolare progetto”, ha detto l’assessora, rivolgendosi agli operatori presenti, “sarete voi e soltanto voi a decidere, con le vostre idee, le vostre professionalità, la vostra esperienza, sulla buona riuscita dell’iniziativa. Bisogna crederci e impegnarsi. Noi possiamo solo agevolare il cammino, seguendo e dando corpo e struttura alle vostre iniziative”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail