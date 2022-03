“Le persone interessati ad aderire al Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale, devono inviarci quanto prima la scheda di adesione che potrà essere compilata on-line tramite nell’ apposito form presente nel sito web: www.distrettoruralesco.it o spedita via e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

“Per poter raccogliere preziose indicazioni che ci permetteranno di affinare e migliorare gli strumenti finora sviluppati”, spiegano i promotori, “chiediamo di inoltrare via e-mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , la scheda di rilevazione dei fabbisogni”.

Giovedì 17 marzo protagonista dell’incontro sarà il Piano programmatico del Distretto e giovedì 31 marzo è in programma la chiusura dei lavori, con la presentazione di tutte le attività e della documentazione. In particolare della bozza della relazione descrittiva; della bozza del piano programmatico; del regolamento e dello statuto.

Nel mese di marzo sono in programma quattro nuove iniziative di animazione territoriale finalizzate all’ascolto e all’acquisizione di osservazioni, suggerimenti e proposte, necessari per delineare il Piano Programmatico di Distretto.

Proseguono gli incontri di presentazione del percorso partecipativo per la costituzione del Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale, che vede come enti promotori dell’importate iniziativa di sviluppo locale il Gal Barigadu – Guilcer, guidato dal presidente Pietro Arca; il Gal Marmilla, guidato dal presidente Renzo Ibba; il Gal Sinis ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, guidati dal presidente Alessandro Murana.

L'incontro a Oristano per la costituzione del Distretto rurale

Fonte: Link Oristano

