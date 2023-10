Distretto di Ales-Terralba, un convegno su una sanità da rianimare

Terralba

Organizzano il Coordinamento dei Comitati sardi per la sanità pubblica e il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Il Coordinamento dei Comitati sardi per la sanità pubblica, assieme al Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano, ha organizzato a Terralba per sabato 21 ottobre il convegno “Quale nuova sanità territoriale per promuovere e diffondere la salute?”. L’incontro avrà inizio alle ore 17, al teatro comunale. Sarà un momento di approfondimento rivolto soprattutto ai cittadini, per capire come e che cosa si possa fare per rilanciare, migliorare, consolidare, la sanità territoriale. Si ragionerà in particolare sulla situazione del Distretto socio-sanitario Ales-Terralba.

“Ormai assistiamo a una diffusa preoccupazione di tanti cittadini che, dovendo ricorrere alle prestazioni del sistema sanitario nazionale, si vedono negato il diritto alle prestazioni e ai servizi territoriali, a partire dalla medicina generale”, si legge in una nota di Coordinamento e Comitato. “L’assenza di operatori nel nostro territorio costituisce motivo di preoccupazione anche alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione, sempre più bisognosa di un servizio sanitario di prossimità tempestivo e qualificato. Convinti che le sintetiche preoccupazioni su esposte siano già oggetto di attenzione da parte dei responsabili della Asl e dei sindaci, proponiamo questo convegno per affrontare le proposte e le iniziative condivise sul tema del potenziamento della sanità territoriale”.

Si discuterà, tra le varie cose, della riorganizzazione delle cure primarie nei distretti sanitari; delle iniziative da intraprendere per sopperire alla mancanza di operatori di medicina generale e delle altre figure professionali per la medicina di prossimità; di ospedali di comunità e case di comunità; della salvezza del sistema sanitario nazionale.

Sono stati invitati a partecipare al convegno i sindaci dei comuni che fanno parte del Distretto socio-sanitario di Ales-Terralba, diversi medici, il direttore generale e di distretto della Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi e Andrea Paolo Giuseppe Floris. In diversi hanno confermato la presenza e prenderanno la parola: tra loro il presidente del Comitato di distretto e sindaco del Comune di Ales, Francesco Mereu; Maria Anna Camedda, sindaca di Baradili e presidente dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla; i medici Francesco Carta, Peppino Canu e Giuseppe Obinu. Per gli organizzatori del convegno interverranno Alessandro Rosas, Franca Muggitu e la presidente del Comitato per il diritto alla salute Oristano, Gisella Masala.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le associazioni di malati, di medici e infermieri, volontariato, sindacati, rappresentanze politiche e associazioni di categoria.

Lunedì, 2 ottobre 2023