(ANSA) - LOIRI PORTO SAN PAOLO, 08 GIU - Pannelli dissuasori di velocità, controlli con il telelaser e formazione degli agenti sono gli strumenti adottati dalla Polizia locale di Loiri Porto San Paolo per cercare di prevenire e ridurre gli incidenti stradali. Dopo uno studio sulle principali violazioni al codice della strada nel territorio comunale, la Municipale guidata dal comandante Giuseppe Serra ha avviato una campagna sia preventiva-informativa che repressiva.

Da pochissimi giorni, nei principali centri abitati del Comune, precisamente quelli attraversati dalle strade provinciali 24, 26 e 87, sono stati installati dei pannelli stradali luminosi, alimentati a energia solare, che rilevano la velocità di percorrenza dei veicoli e la riportano sul pannello led. Oltre ai cartelli dissuasori gli agenti utilizzeranno il telelaser per la rilevazione elettronica della velocità: si tratta di uno strumento che può misurare la velocità di un mezzo a 600 metri di distanza e rilevare anche se il conducente indossa le cinture di sicurezza o se usa lo smartphone mentre guida. Gli agenti hanno già partecipato a due corsi di formazione teorico e pratico per imparare a usare il telaser.

Nei prossimi giorni la Polizia locale attiverà anche delle postazioni di controllo che saranno rese note con largo anticipo, anche sui canali istituzionali del Comune. "Riteniamo che attraverso l'attività informativa, gli automobilisti siano nelle condizioni di rispettare le regole , e che le sanzioni, si spera poche, siano davvero l'ultima spiaggia per far desistere chi si ostina a creare pericolo nelle strade", spiega il comandante Serra. (ANSA).



