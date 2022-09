Oristano

Stefano Cancedda, di Nuraxinieddu, era stato travolto da un’auto sulla provinciale per Putzu Idu

Sarà effettuato nelle prossime ore l’esame autoptico sulla salma di Stefano Cancedda, l’ingegnere di 36 anni di Nuraxinieddu residente in provincia di Brescia, ucciso ieri da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta sulla strada per Putzu Idu.

Il magistrato della procura della Repubblica di Oristano, ieri sera, al termine dei rilievi effettuati dai carabinieri, ha disposto il sequestro del corpo della vittima e incaricato il medico legale di effettuare la perizia. La salma dell’uomo e stata poi trasferita a Oristano.

Secondo quanto era stato accertato dai carabinieri di San Vero Milis, Stefano Cancedda era in sella alla sua bici da corsa lungo la provinciale 10 quando era stato tamponato da un’Audi A3.

L’automobilista indagato per omicidio stradale aveva dichiarato ai militari di essere stato abbagliato dal sole basso in cielo e non aver visto il ciclista che lo precedeva.

Mercoledì, 21 settembre 2022