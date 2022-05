CAGLIARI. Non si trova Roberto Taccori, il 47enne di Quartu di cui non si ha notizia da ieri mattina 17 maggio alle 9 e avvistato poi intorno alle 10.30 alla Sella del Diavolo. Dopo di che di lui nessuna traccia. Le ricerche dei soccorritori, con i vigili del fuoco in prima linea, sono riprese questa mattina all’alba, concentrate fra Calamosca e Marina Piccola, sul promontorio della Sella del Diavolo a picco sul mare. La centrale operativa del 115 ha mobilitato la squadra "4A" del distaccamento portuale, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con i droni, l'unità Cinofila Regionale dei Vigili del Fuoco con i cani e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) per raggiungere le aree impervie.

Taccori ha lasciato la sua abitazione di Quartu senza dire alla compagna dove sarebbe andato. L’allarme è scattato quando, allora di pranzo, la donna non l'ha visto tornare per il pranzo. Taccori non ha portato con sé documenti, né soldi e nemmeno le carte di credito. A casa – come ha raccontato la compagna - ha lasciato anche i telefonini e soprattutto le medicine che deve prendere ogni giorno. L’uomo soffre di una patologia cardiaca e un anno fa aveva avuto un infarto. Al momento della scomparsa indossava una maglietta verde. (l.on)