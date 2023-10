Disperso da ieri sera sul litorale, soccorso nella notte e portato in salvo

Cronaca Sono stati impiegati mezzi via mare e terra arrivati da Bosa e Oristano

Una persona, dispersa ieri sera tra Porto Managu e Cala Fenuggiu, è stata ritrovata e soccorsa dopo ore di ricerche via terra e via mare.

L’allarme è stato dato alle ore 21.30. A coordinare le ricerche in mare è stato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa. Sono stati impiegati un mezzo della Croce Rossa Italiana del Comitato di Bosa, un gommone privato con a bordo un militare dipendente libero dal servizio e la motovedetta Sar CP 893 della Capitaneria di Porto di Oristano.

L’attività di ricerca via terra ha invece visto in prima linea la Protezione civile, i barracelli di Bosa, una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco.

Dopo ore di ricerca impegnative, rese ancora più complicate dall’assenza di luce, la presenza di foschia e il tratto di costa particolarmente frastagliato e difficile da raggiungere sia via terra che via mare, il disperso è stato ritrovato in buone condizioni di salute nei pressi di Cala Fenuggiu dal gommone privato con a bordo il militare dipendente.

La persona recuperata è stata poi trasportata in banchina dal mezzo nautico della Croce Rossa. E lì ha ricevuto assistenza medica da un’ambulanza.

Venerdì, 6 ottobre 2023

