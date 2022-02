Disoccupato di Settimo San Pietro vince 58mila euro ad “Avanti un altro”: “Aiuterò i miei genitori malati e farò un viaggio”

Ha vinto 58mila euro nella puntata di due giorni fa di “Avanti un altro” su Canale 5, il quiz show del preserale della rete ammiraglia Mediaset condotto da Paolo Bonolis. Giancarlo Pilleri, 42enne disoccupato di Settimo San Pietro, si è portato a casa un bel gruzzoletto, riuscendo a rispondere a tutte le ventuno domande del gioco finale: un metodo particolare, quello del quiz Mediaset, dove si va avanti solo se si dà la risposta sbagliata. E, a parte un paio di errori che l’hanno costretto a ripartire in stile gioco dell’oca, Pilleri è riuscito a non bruciare tutti i secondi a disposizione: “Sono andato in trasmissione solo per ridere e divertirmi, sono cresciuto col mito di Bonolis, ho sempre seguito tutte le sue trasmissioni”. Una vita “di bidda”, quella del 42enne, è lui stesso a confidarlo: “Ho lavorato in un bar, poi è stato il turno di un’agenzia di scommesse sportive. Ho fatto 4 mesi a Bergamo alle Poste Italiane, dal 2019 non lavoro perchè seguo mia madre e mia zia, entrambe disabili e malate, e mio padre, purtroppo in lotta contro un cancro. Utilizzerò una parte dei soldi per aiutare i miei cari, ma mi concederò anche un viaggio con i miei migliori amici, dobbiamo ancora scegliere la meta”.Emozionato davanti alle telecamere e al suo conduttore tv preferito? “No, per niente. Quando mi sono seduto davanti a Paolo Bonolis, per il gioco finale, mi sono detto: o la va o la spacca. Sono andato lì solo per divertirmi, e ci sono riuscito. E alla fine ho pure vinto un bel po’ di soldi”.