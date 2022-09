Oristano

La procedura prevede il trattamento nella zona in cui abitava la persona contagiata. Silenzio dalla Provincia

Disinfestazioni parziali per combattere la febbre del Nilo nell’Oristanese. La procedura messa in atto di recente, in seguito ai quattro nuovi casi di contagio, prevede un trattamento contro gli insetti alati nella via di residenza della persona malata e nelle vie limitrofe. Un limite che non tiene conto, evidentemente, degli spostamenti delle persone, dando per scontato che la puntura della zanzara che ha trasmesso il viarus sia avvenuta in casa o nei dintorni.

È accaduto così a Simaxis, dove il Comune ha annunciato il trattamento nelle zone di via Gialeto e nelle località di Gora Zanigas e Bennaxi. Anche in città si è utilizzato lo stesso modus operandi, con una comunicazione preventiva non così capillare e puntuale.

Nessuna comunicazione poi dalla Provincia sulla possibilità di estendere i trattamenti in tutto il territorio provinciale e in particolare nelle zone dove sono presenti ristagni di acqua, come nei pressi delle risaie, o fitta vegetazione.

Qualche Comune lo scorso mese ha provveduto autonomamente: tra gli altri, a Santa Giusta l’amministrazione ha programmato i trattamenti l’11 agosto. Anche ad Arcidano – secondo quanto riferito dal consigliere regionale Emanuele Cera, che siede anche tra i banchi del Consiglio comunale – la Giunta guidata dal sindaco Davide Fanari ha dovuto utilizzare risorse proprie per dare risposte ai cittadini.

Lo stesso Cera alcune settimane fa aveva denunciato la situazione insostenibile per la presenza degli alati e richiesto alla Provincia le disinfestazioni.

“Al momento non ho ricevuto nessuna risposta”, ha spiegato. “Arrivati a questo punto la situazione di gestione ordinaria, non gestita, va affrontata come straordinaria e quindi risolta con strumenti straordinari”.

“Mi aspetto che dalla Provincia venga sollecitato un tavolo tecnico-politico”, ha continuato Cera. “Quando si tratta di vite umane, il problema diventa prioritario”.

“In questa situazione non è sufficiente la mano pubblica”, conclude Emanuele Cera, “ma devono svolgere un ruolo anche i privati. Non basta fare le ordinanze, bisogna farle rispettare. Non si possono lasciare i terreni non puliti, là si formano i ristagni d’acqua. Ci deve essere una presa di coscienza da parte di tutti”.

