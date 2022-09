Oristano

Tre giornate di interventi programmati dalla Provincia

Nuovi interventi di disinfestazione sono stati programmati dalla Provincia di Oristano per contrastare la diffusione del virus della Febbre del Nilo. I trattamenti contro gli insetti alati saranno effettuati a partire dalle ore 3.30 sino alle ore 6.30 della mattina.

Domani, martedì 20 settembre, è programmato un intervento a Silì e nelle zone rurali di Su Cungiau de Laccus e Su Sattu Tollu a Oristano. Mercoledì 21 settembre si prosegue con Nuraxinieddu e Massama. Giovedì 22 toccherà invece a Donigala, Torre Grande e alla zona sportiva di San Paolo, a Oristano.

Durante il trattamento devono essere adottate le seguenti precauzioni: tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici e oggetti utilizzabili da bambini e adulti, non consumare frutta e ortaggi, eventualmente contaminati, per almeno sei giorni.

La Provincia svolge la propria attività di prevenzione nelle aree pubbliche, ma spesso i focolai presenti in ambito privato hanno un forte ruolo sulle infestazioni. Per questo i cittadini sono chiamati ad adottare un comportamento adeguato e corretto al fine di ottenere i migliori risultati nel controllo delle popolazioni di zanzare: evitare l’abbandono di contenitori (bidoni, sottovasi, secchi, lattine, barattoli di qualsiasi dimensione), dove potrebbe depositarsi acqua; svuotare prontamente i contenitori con acqua eventualmente presenti in terrazze, giardini, orti e, ove non sia possibile lo svuotamento, provvedere alla chiusura con coperchi o zanzariere; tenere sgombri cortili e aree aperte da erbacce e rifiuti di ogni genere, pulire le grondaie per permettere lo scorrimento delle acque piovane, svuotare piscine inutilizzate e fontane, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi.

Lunedì, 19 settembre 2022

