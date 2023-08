Disinfestazione notturna a Terralba contro le zanzare

Prevenzione Le indicazioni del Comune per i residenti

Terralba

Le indicazioni del Comune per i residenti

L’impresa Nuova Prima eseguirà un servizio di disinfestazione contro gli insetti alati nel centro abitato di Terralba e nella frazione di Tanca Marchese. L’intervento avrà inizio all’1 di notte di giovedì 10 agosto.

Lo ha reso noto il Comune di Terralba.

I cittadini sono invitati a non sostare nelle vicinanze della macchina operativa. Si consiglia inoltre di tenere le finestre chiuse in quelle ore, non lasciare panni stesi e custodire all’interno delle abitazioni gli animali domestici.

Nelle aree sottoposte a disinfestazione bisognerà lavare accuratamente la frutta e la verdura colta negli orti prima di consumarla.

Martedì, 8 agosto 2023

