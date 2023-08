Discutono per una sigaretta e un 34enne lo accoltella, arrestato

Un litigio per futili motivi sfociato in un’aggressione fuori misura. A Roma, in via Monte Cervialto a nord della città un 34enne ha accoltellato un uomo di 50 anni a un fianco, probabilmente per una sigaretta negata. Appena accaduto il fatto, sono state subito allertate le forze dell’ordine e il 118 che ha trasportato il ferito all’Ospedale Sant’Andrea. L’aggressore, invece, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi. Il 50 enne, nonostante la ferita grave, non è in pericolo di vita e i medici hanno previsto una prognosi di 10 giorni.