Bauladu

Operazione dei carabinieri dopo diversi appostamenti

Una discarica abusiva con rifiuti pericolosi, vecchie auto e diversi pezzi meccanici è stata sequestrata dai carabinieri, che hanno fatto scattare una denuncia.

L’intervento nei pressi di Bauladu da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Oristano e del Nucleo di polizia ambientale di Cagliari.

L’attività investigativa ha permesso di individuare un fabbricato in cemento armato, privo di copertura, di circa 200 metri quadrati di superficie, ed una porzione di terreno adiacente di ulteriori 50 metri, al cui interno erano stoccati, in evidente stato di abbandono, diversi rifiuti derivanti da demolizione di autovetture, tra cui pezzi di carrozzeria, sedili, motori, pneumatici, filtri olio, tutti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, oltre a diversi veicoli danneggiati in stato di abbandono, tre bombole del gas per “saldatura” e vari fusti contenenti olio esausto.

Il titolare dell’attività della discarica non autorizzata, un cittadino italiano, sorpreso sul posto, è stato denunciato a piede libero alla procura della Repubblica di Oristano per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per aver realizzato, in difetto delle previste autorizzazioni, una discarica abusiva all’interno di un fabbricato e di un terreno ricevuto in locazione.

I carabinieri hanno eseguito diversi appostamenti prima di arrivare al blitz col sequestro e la denuncia.

“L’operazione dei carabinieri in Provincia di Oristano”, si legge in una nota del comandante provinciale Steven Chenet, “si inquadra nell’ambito delle attività dell’ama a tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, che, grazie alle unita dei unità dei carabinieri Forestali permettono alle articolazioni territoriali, soprattutto le stazioni, di operare nello specifico settore a tutela e salvaguardia dell’Ambiente e la salute dei cittadini”.