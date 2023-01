Discarica con rifiuti pericolosi a Carbonia. Denunciati 3 rom. I carabinieri della Compagnia di Carbonia, nell’ambito di uno specifico servizio volto alla prevenzione ed il contrasto dei reati in materia ambientale e contro il degrado urbano della città di Carbonia, hanno svolto mirati controlli all’interno dei campi nomadi di via dell’Ospedale e in località Caput Acquas

Dove hanno rilevato l’abbandono incontrollato di una notevole quantità di rifiuti, speciali e non, tra cui materiale ferroso, elettrodomestici, parti di motori e carcasse di auto, pneumatici e diverso materiale edile di risulta. Sono stati deferiti in stato di libertà di 3 soggetti di etnia rom ritenuti responsabili dei reati di “Gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e realizzazione di discarica non autorizzata”.

Le aree rurali in questione sono state inoltre poste sotto sequestro per complessivi 2 mila mq di terreno. Al termine degli accertamenti, successivamente alle comunicazioni di rito alla Procura della Repubblica di Cagliari per gli aspetti di carattere penale, verrà fornita una dettagliata relazione riepilogativa all’autorità sanitaria locale, nella persona del sindaco Pietro Morittu, per l’urgente emissione di apposite ordinanze di bonifica dei siti in questione.

L'articolo Discarica con rifiuti pericolosi a Carbonia: denunciati tre Rom proviene da Casteddu On line.