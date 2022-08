“Disastro trasporti, a Cagliari il Ctm taglia il 25% delle corse in piena estate: altro che città turistica”

“Come ogni anno, dalla seconda settimana di agosto alla fine del mese, il servizio Ctm, già pesantemente tagliato dal primo luglio, viene ulteriormente ridotto (dai 400 autisti in servizio fino a giugno si passa ad appena 300 turni giornalieri; di questi molti sono impegnati sulle linee del Poetto, quindi nel resto della città il taglio è ancor maggiore di quel 25%) causando enormi disagi ai turisti e ai cittadini che si muovono su linee diverse da quelle del mare: costretti a estenuanti attese sotto il sole e a viaggiare ammassati col naso nell’ascella di un altro passeggero o a pochi centimetri da chi ha la mascherina sotto il mento o il naso fuori dalla stessa. Sono state sospese anche le linee 29, QSA e University Express, ma a differenza degli anni passati queste riduzioni si sentiranno di più perché la metrocagliari è chiusa per lavori. Le riduzioni del servizio ci possono stare in città che si svuotano d’estate, non in una che si vuole definire turistica: in estate i ragazzini non vanno a scuola, ma si muovono per andare al mare o verso altri luoghi di svago, mentre gli adulti continuano ad andare al lavoro o all’università e ad essi si aggiungono migliaia di turisti. Di notte la situazione è un disastro: a dispetto degli impegni presi dal sindaco in campagna elettorale, il servizio degli autobus notturni non è mai stato attivato nei giorni feriali e nelle linee cittadine, ma resta limitato al solo Poetto e ai soli venerdì e sabato.

Meno corse, meno bus e tanti disagi, sia per i cagliaritani sia per i vacanzieri. Si può riassumere così la denuncia di Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’Utp (utenti trasporto pubblico). Nel mirino finisce il Ctm e tutta la rete di trasporto sia a Cagliari sia nell’hinterland. Ecco, di seguito, la sua lettera-denuncia.Per il terzo anno è iniziato con un mese in ritardo rispetto a prima. L’unico modo per muoversi di notte resta l’auto, ma i parcheggi al Poetto e in centro non bastano e vengono lasciati negli incroci o sui marciapiedi o nelle aiuole del Poetto distruggendole. Tutti i turisti e le persone che non hanno l’auto si riversano sui taxi, ma questi non possono sostenere la domanda di tutto il trasporto notturno e le persone restano a piedi cosi l’estate successiva vanno in altre città. Quest’anno la situazione è ancora peggiore degli altri anni: il sindaco ha firmato per il Ctm un contratto con la Regione che prevede gli stessi chilometri di servizio previsti nel 2009, senza però che l’azienda possa fare i servizi in autoproduzione (a proprio carico). Dispiace constatare che la stampa abbia pubblicato i comunicati ingannevoli nei quali si annunciava trionfalmente che i chilometri del contratto non sono stati ridotti, facendo passare il messaggio che il servizio sia sempre lo stesso; invece non essendoci più i servizi in autoproduzione il servizio è ridotto e in estate i disagi si sentono ancora di più ma i politici se ne sono sempre disinteressati; salvo poi a settembre, parlare ai convegni Ctm nella Settimana della mobilità sostenibile del servizio urbano come se i tagli estivi non ci fossero e prendersi i meriti per ciò che funziona da settembre a giugno. Convegni senza contraddittorio nei quali i rappresentanti delle associazioni dei consumatori sono invitati solo come partecipanti e non come relatori. Da quando c’è il covid e sono fatti in modalità telematica non è più possibile nemmeno intervenire”.