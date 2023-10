Disastro di Mestre, il miracolo: un bimbo di pochi mesi salvato dai corpi dei genitori

Una notte da incubo a Mestre, a causa del terribile incidente avvenuto ieri sera attorno alle 19 e 45 quando un autobus di linea è precipitato dal tratto sopraelevato di via dell’Elettricità, che porta verso l’autostrada A4, ed caduto vicino a dei binari ferroviari prendendo fuoco.

Nella tragedia dell’incidente, in cui hanno perso la vita 21 persone tra cui una bimba di soli 4 anni, è avvenuto un miracolo, come definito dagli stessi soccorritori: un bimbo di pochi mesi è sopravvissuto all’incidente e alle fiamme grazie ai corpi dei suoi genitori, che probabilmente lo hanno coperto già mentre il mezzo stava per precipitare. Non si sa ancora chi siano i genitori del piccolo e soprattutto se siano sopravvissuti anche loro.

Sono chiaramente in corso tutti gli accertamenti del caso soprattutto per capire il perché l’autobus sia precipitato.