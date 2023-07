Disastro a Cagliari, in cenere 7 ettari di macchia mediterranea nel parco di San Michele: “Rogo doloso”

“L’incendio è doloso. Poteva andare molto peggio”. Sono andati in fumo 7 ettari di macchia mediterranea nell’incendio che questo pomeriggio si è sviluppato nel parco di San Michele. Nel parco c’erano due manifestazioni, ma nessuno è rimasto ferito: tutti sono scappati subito. Nessuna abitazione della zona è stata aggredita. In salvo anche il castello, la pineta storica e quasi tutti gli alberi. Sono terminate poco fa le operazioni di spegnimento dell’incendio che questo pomeriggio ha aggredito il parco di San Michele. C’è la mano dell’uomo dietro il gesto. Questo almeno risulta dalle primissime indagini della forestale. Un piromane avrebbe innescato il rogo nella zona di via Is Cornalias verso le 17: 30 e da lì le fiamme hanno raggiunto il parco, spinte dal maestrale. Gli alberi si sono miracolosamente salvati. “Ora la situazione è sotto controllo”, spiega il vicesindaco Giorgio Angius, “ i Vigili sono andati via poco fa, son rimaste le squadre protezione civile e per la bonifica degli ultimi focolai. Per fortuna le fiamme hanno interessato solo macchi mediterranea, ma si sono salvati quasi tutti gli alberi. Non c’è nessun ferito. Poteva andare molto peggio”, sottolinea Angius, “perché col maestrale le fiamme potevano raggiungere la pineta storica, i caseggiati e il castello e sarebbe stato un danno incalcolabile”.

“Le immagini che arrivano da Cagliari sull’incendio al colle di San Michele fanno davvero male”, scrive Francesca Ghirra, deputato, “sta andando in fumo uno dei parchi più belli e frequentati della nostra città. Grazie ai vigili del fuoco e a tutti coloro che si stanno adoperando per domare le fiamme”.