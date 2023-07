Disastri di Volotea e Easyjet in Sardegna, 3 voli decollati anche dopo 6 ore: raffica di indennizzi

Ritardi da incubo, tra le tre e le sei ore, quelli accumulati in poche ore da Easyjet e Volotea. Il volo Olbia-Venezia EJU4062, ieri pomeriggio, ha riportato oltre sei ore di ritardo all’atterraggio: arrivo previsto alle 12:50 nella città lagunare, arrivo reale alle 20:01. Non è andata meglio per il Bergamo-Olbia: è atterrato nell’aeroporto del nord Sardegna non alle 10:50 ma, solamente, alle 18:17. Tre ore di ritardo, infine, sempre ieri, per il Bari-Olbia V71608 di Volotea: i passeggeri sono stati costretti ad atterrare alle 19:21 anzichè alle 14:45. Ore perse, appuntamenti saltati e tanti, tanti disagi per centinaia di passeggeri, sia sardi sia residenti nel resto dell’Italia.

E, come da prassi, c’è il tanto per chiedere i danni: “Ogni passeggerò potrà richiedere e ricevere una compensazione pecuniaria di 250 euro”, spiegano dall’associazione ItaliaRimborso.