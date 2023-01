Santa Giusta

La primaria ha dovuto chiudere per sei giorni a causa di interventi alla rete idrica e a quella elettrica

Con l’inizio del nuovo semestre, non si fermano le proteste dei genitori degli alunni della Scuola primaria comunale di Santa Giusta per le chiusure dell’istituto a causa dell’assenza di acqua e corrente elettrica.

“Da settembre a oggi la scuola ha già chiuso sei volte”, ha lamentato una delle madri in rappresentanza a tutte le famiglie. “La scuola viene chiusa per un giorno per dei lavori di manutenzione, riapre e poi la situazione si ripresenta. Il problema è che i giorni si accumulano e a fine anno i nostri bambini si sono persi molte ore di lezione. Ricordo inoltre che noi comunque paghiamo una quota fissa per la mensa e l’accoglienza, che prescinde dalla chiusura della scuola”, ha aggiunto, “perciò ci ritroviamo spesso a pagare per un servizio di cui non usufruiamo senza nessuno sconto o detrazione”.

“Io e gli altri genitori abbiamo fatto diverse telefonate e inviato molte comunicazioni all’Amministrazione per chiedere soluzioni, come un boiler per l’acqua o un generatore di corrente, o per esempio attività alternative nei giorni di chiusura, ma non è stato fatto nulla, oltre a promulgare ordinanze di chiusura”, ha concluso la mamma nella sua protesta. “Vogliamo solo che la situazione venga risolta al più presto. Non è giusto che i nostri figli perdano giorni di scuola per questi problemi”.

Ma l’Amministrazione comunale guidata da Andrea Casu rimanda le accuse al mittente. “Voglio precisare il fatto che il Comune non ha ricevuto nessuna lamentela sulla questione, di cui abbiamo appreso dagli organi di informazione”, ha spiegato il sindaco. “Si deve comunque tenere presente che i lavori di manutenzione sulla rete idrica ed elettrica vanno necessariamente effettuati sospendendo l’erogazione di acqua e corrente. Dovremmo mandare a scuola i bambini al buio, al freddo e senza acqua? Assolutamente no, perciò l’unica cosa che possiamo fare è un’ordinanza di chiusura della scuola. Non prendo nemmeno in considerazione la proposta del generatore o del boiler perché irrealizzabile”.

“Per quanto riguarda il pagamento della mensa e del servizio accoglienza, ci tengo a sottolineare quanto il Comune vada incontro alle famiglie con le tariffe. Si pensi che ogni pasto al Comune costa 7,29 euro più IVA, per un totale di 10.000 euro al mese, di cui 7.000 erogati direttamente dalle casse comunali. Le tariffe proposte alle famiglie hanno un massimo di 90 euro al mese per i redditi più alti. Quindi quale sarebbe la soluzione? Far pagare ogni singolo pasto? Questo naturalmente comporterebbe un aumento sensibile dei costi per tutte le famiglie”.

“Voglio concludere invitando i genitori in Comune per un confronto costruttivo sulla questione, che sarebbe dovuto avvenire già prima delle segnalazioni ai giornali”, ha concluso il sindaco.

Venerdì, 13 gennaio 2023