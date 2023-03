Disagi e ritardi per fitta nebbia su Elmas, volo per Cagliari dirottato ad Alghero

Impossibile atterrare a Elmas per la fitta nebbia che dalle prime ore del mattino avvolgeva tutta la zona. E così, il volo Ita Airways in arrivo da Roma Fiumicino è stato costretto a un atterraggio alternativo, per ragioni di sicurezza, all’aeroporto di Alghero. Il successivo volo Ita, partito da Milano Linate, invece, è atterrato a Cagliari ma con un quarto d’ora di ritardo, quando la situazione è tornata alla normalità. Dopo le prime ore di disagi, l’aeroporto Mameli è dunque tornato regolarmente operativo. Anche l’aereo atterrato ad Alghero è potuto ripartire ed è arrivato a Cagliari alle 10.35.