Disagi e proteste a S’Archittu: lavori stradali in piena estate, quando la borgata si popola

Cuglieri

Nuova rete elettrica

Disagi e lamentele a S’Archittu per i lavori stradali in corso di esecuzione in questi giorni.

A quanto riferito da alcuni proprietari di immobili si tratta dell’interramento delle linee aeree elettriche.

“Un lavoro che viene seguito proprio in queste settimane quando la borgata marina comincia a popolaris e che ovviamente causa disagi, per i conseguenti problemi alla circolazione stradale”, protesta un cittadino. “Possibile che questi stessi lavori non si potessero eseguire nei precedenti o in quelli successivi al periodo estivo, quando nella borgata marina ci sono pochissime persone e dunque i disagi sono limitati al minimo?”.

Martedì, 4 luglio 2023