Disabilità gravissime, il consigliere Loi (Europa Verde) chiede più fondi per il progetto Ritornare a Casa

Cagliari

Presentato un emendamento al collegato alla Finanziaria

“La Regione intervenga per aumentare i fondi destinati al progetto Ritornare a Casa”. L’appello arriva dal gruppo Alleanza Rosso Verde con un emendamento al collegato alla Finanziaria 2023 in discussione in queste ore in Consiglio regionale. Il primo firmatario è il consigliere di Europa Verde Diego Loi. Il programma Ritornare a casa mira a favorire il rientro o la permanenza in famiglia, nella comunità di appartenenza o comunque in un ambiente di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario o a rischio di inserimento in tali strutture, che necessitano di un livello assistenziale molto elevato; migliorare il grado di autonomia e la qualità della vita delle persone con autosufficienza compromessa; aiutare le famiglie delle persone non autosufficienti attraverso l’organizzazione di una rete di servizi e il sostegno al familiare di riferimento.

“Le famiglie che convivono con queste problematiche”, spiega Loi, “hanno visto negli ultimi anni una riduzione dei contributi da parte dell’amministrazione regionale, per questo abbiamo deciso di proporre nel Collegato un aumento di 3 milioni di euro, per ogni annualità, rispetto a quanto stanziato in precedenza. Si tratta di persone che ogni giorno cercano di districarsi tra mille difficoltà e non possono essere lasciate sole”.

Da tempo diversi assistiti lamentano inoltre la disparità di trattamento tra chi si è ammalato prima del 2018 e chi invece si è trovato negli ultimi anni nella stessa situazione di difficoltà. Con differenze di trattamento che supererebbero i 10.000 euro tra i diversi casi.

“Il progetto Ritornare a Casa è stato molto apprezzato ed è stata una misura innovativa nel campo del welfare, ma perché funzioni correttamente”, sottolinea il consigliere regionale di Europa Verde, “necessita di un adeguato sostegno economico e, soprattutto, che tutti gli aventi diritto siano posti nelle medesime condizioni di assistenza. Ci auguriamo che la Giunta regionale sia sensibile alle richieste delle famiglie che affrontano questo tipo di difficoltà”.