Arborea

Tre giorni di confronto, testimonianze e proposte in un convegno organizzato dall’Abc

Per una volta la Sardegna diventa modello da imitare: fra le Regioni è prima in Italia per i piani personalizzati di assistenza previsti dalla legge 162/1998 e dal programma “Ritornare a casa”, con un investimento da 185 milioni l’anno per 45mila persone con disabilità.

Se ne è parlato per tre giorni ad Arborea in un convegno organizzata da Abc Sardegna (Associazione Bambini Cerebrolesi). Conferenze, domande ai professionisti del settore, riflessioni e racconti dai territori sono serviti a trovare soluzioni, evidenziare i gap e confermare che in Sardegna sono stati avviati i persorsi giusti.

“Ciò che nelle altre regioni italiane accade”, spiegano da Abc Sardegna, “è che già dalla prima adolescenza si propone ai familiari di persone con disabilità l’istituzionalizzazione, soprattutto quando si tratta di disabilità gravi e gravissime: situazioni segreganti che continuano a essere proposte come unica soluzione possibile. Invece nella nostra Isola da tempo non solo un’alternativa agli istituti esiste, ma la deistituzionalizzazione è un processo vivo, un modello che attira in Sardegna persone dal resto d’Italia per un semplice motivo: qui la vita in comunità, la vita insieme, è possibile”.

Ad Arborea erano presenti circa 150 persone tra persone con disabilità, familiari e operatori impegnati in progetti personalizzati, che hanno raccontato tante storie differenti. C’è Luca, ragazzo con X fragile che ha conseguito la laurea in comunicazione mentre gira il mondo impegnato in varie attività sportive. C’è Sonia, educatrice con sindrome di down. E c’è Alessio, che ha firmato un contratto a tempo indeterminato per lavorare nella Locanda dei buoni e cattivi, a Cagliari.

Tutte realtà possibili grazie al lavoro congiunto di associazioni, famiglie e persone con disabilità, verso il superamento dei retaggi della logica manicomiale e la diffusione di consapevolezze utili a comprendere che una società inclusiva – che conceda spazio a tutte e tutti e non luoghi protetti per la disabilità – è un dovere che spetta a ogni persona.

“Nel resto d’Italia fondano dei ‘comitati 162’ chiedendo consigli a noi su come agire”, ha spiegato Luisanna Loddo, presidente di Abc Sardegna. “In questi 30 anni abbiamo portato avanti tante conquiste che ci confermano che questa è la strada da percorrere: continuare a dare e far dare spazio alla scelta, ai bisogni della persona con disabilità. Continuare a essere un modello di libertà, diritti effettivamente garantiti, tutela dell’identità della persona e soprattutto, di vita”.

Il convegno è stato anche l’occasione per festeggiare i 30 anni di vita dell’associazione isolana: “Celebriamo la testardaggine che in questi anni ci ha portato a lottare insieme come una grande famiglia impegnata nella tutela dei propri figli”, hanno ricordato dalla platea. E Marco Espa, presidente di Abc Italia, ha sottolineato l’obbiettivo in corso d’opera: “Continuiamo a lottare affinché la nostra realtà diventi una prassi anche oltremare. Da tempo abbiamo avviato un dialogo e una serie di tavoli istituzionali con il governo e la ministra Stefani per la disabilità affinché in tutta Italia i piani personalizzati diventino un’alternativa agli istituti e soprattutto, perché la deistituzionalizzazione non sia più un’eccezione alla regola ma una prassi consolidata”.

La legge 162 si rivela insomma una “buona prassi” che rende persone con disabilità e familiari protagonisti attivi di un modello di partecipazione, co-progettazione e personalizzazione, finalizzato al garantire i diritti della persona, per costruire una società che permetta a tutti di vivere in famiglia e con percorsi di vita indipendente, nel proprio territorio e comunità.

Un modello che ha lo scopo di evitare ogni forma di istituzionalizzazione, segregazione o discriminazione, con una ricaduta di benessere e vantaggio per tutti che rende la società della nostra Isola più inclusiva. Dal 2000 in Sardegna sempre più persone con disabilità grave e gravissima e i loro familiari sono coinvolti – insieme alle organizzazioni che li rappresentano – in un processo di partecipazione per la costruzione di servizi a loro dedicati. L’esito è una maggiore consapevolezza delle difficoltà ma anche della risorse che i piani personalizzati ai sensi della Legge 162 rappresentano per loro, per le loro famiglie e per i territori.

L’Associazione Bambini Cerebrolesi – Abc Sardegna è un’associazione di volontariato nata a Cagliari nel giugno del 1990. Riunisce famiglie che si fanno carico in prima persona della riabilitazione e, in generale, del progetto di vita dei propri figli con disabilità. Si adopera per il riconoscimento del diritto delle persone con disabilità di vivere nel proprio nucleo familiare e per il superamento e l’abbattimento di ogni ostacolo che impedisca la loro piena integrazione sociale.

L’Abc agisce a supporto delle famiglie associate, sollecitando autorità e enti pubblici e privati a svolgere efficacemente il proprio dovere. Si impegna nella difesa e promozione dei diritti scolastici, civili, sociali e sanitari, per un nuovo modello di sicurezza sociale che consideri la famiglia quale risorsa fondamentale della vita delle persone.

Lunedì, 4 luglio 2022