Disabili: rubate carrozzine basket Quartu, a rischio ripresa

(ANSA) - CAGLIARI, 24 OTT - Avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti dopo due anni di pandemia, ma i ladri hanno rubato due carrozzine sportive alla società di basket in carrozzina Ba.D.S. (Basket Disabili Sardegna) di Quartu Sant'Elena. La scoperta è stata fatta dai dirigenti della squadra, in ricognizione nei magazzini della palestra al Palazzetto dello Sport di via Beethoven, attualmente chiuso per lavori. La società ha sporto denuncia al comando dei Carabinieri di Quartu Sant'Elena.

Il furto, le cui dinamiche restano da chiarire, rappresenta "un ostacolo rilevante a un tentativo di rilancio della società in termini di reclutamento di nuovi atleti e di ritorno sui campi della compagine storica già in forze ai Ba.D.S - spiegano dal club - . In un momento particolarmente delicato dal punto di vista delle risorse economiche e della ripresa post-pandemica, l'accaduto rende estremamente complicato riprendere le attività dal punto nel quale si erano interrotte e rallenta il percorso di valorizzazione della disabilità nello sport, del quale i Ba.D.S si sono fatti promotori attraverso una serie di iniziative".

Mentre il direttivo si riserva di lanciare una campagna di raccolta fondi per sopperire alle necessità imminenti, sottolinea anche "la fondamentale importanza delle carrozzine come strumento di gioco e di inclusione per tutti coloro che si sono avvicinati, o che intendono farlo, al gioco del basket in carrozzina". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna