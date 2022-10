Disabili: carrozzine basket rubate, al via raccolta fondi - Sardegna

Dopo il furto di due carrozzine e altre attrezzature dalla palestra del Palazzetto dello Sport di via Beethoven, l'Asd Basket Disabili Sardegna ha attivato una raccolta fondi on line sulla piattaforma "gofund.me".

"Per chi volesse donare con un piccolo contributo all'acquisto delle carrozzine, il cui costo si aggira attorno ai 10.000 euro, il link (presente anche nella pagina Facebook della società) è https://gofund.me/49d76ace", fanno sapere la dirigenza e la squadra rossoblù che "ringraziano fin d'ora coloro che risponderanno a questo appello".

Il furto dell'attrezzatura, denunciata ai Carabinieri, mette seriamente a rischio il rilancio della società sia per il reclutamento di nuovi atleti sia per l'auspicato ritorno sui campi in un momento particolarmente delicato dal punto di vista delle risorse economiche e della ripresa post-pandemica.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna