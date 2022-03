Sono trentaquattro i film, trenta dei quali in concorso, che saranno proiettati nel corso della settimana per un confronto su diritti umani, pace, guerra, profughi e libertà. Le tematiche di approfondimento sull’occupazione israeliana e sulla guerra in Palestina si allargheranno alla difesa dell’ambiente, alla libera circolazione delle persone, ai prigionieri politici e altri argomenti.

Domani sabato 12 marzo, invece, si terrà l’appuntamento “Palestina in cattedra” (dalle 9 alle 13). L’appuntamento di sabato è riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di Cagliari e provincia con l’obiettivo d’informare e offrire spunti di riflessione sulla questione palestinese. Saranno proiettati cinque documentari alla presenza degli autori, intervallati da momenti di discussione, nei quali docenti e discenti potranno confrontarsi con i registi dei film. Intervengono Gabriel Traetta (docente-coordinamento Napoli Palestina), Tina Marinari (responsabile Campagne Amnesty International Italia), Romana Rubeo (giornalista) e Fausto Gianelli (avvocato e membro dell’Associazione Nazionale Giuristi Democratici). Quindi spazio allo spettacolo “Horra” del gruppo Our Voice, che chiuderà la serata al Massimo.

