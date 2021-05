Direzione regionale musei, Muscolino al posto di Billeci

Dal 2010 ha prestato servizio alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, al Polo museale della Campania, nella struttura di supporto al direttore generale del Grande progetto Pompei e infine presso il Parco archeologico di Pompei, fino alla nuova nomina al Museo di Cagliari.

Il nuovo direttore regionale ha maturato esperienze lavorative in Italia e all’estero, tra missioni archeologiche, docenze universitarie e incarichi in istituzioni museali e pubbliche. Vanta un ampio curriculum nel settore e ha ricoperto il ruolo di funzionario archeologo al Ministero.

Fonte: Link Oristano

