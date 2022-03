Rebecca Marchetti di Cagliari è fra i 5mila studenti selezionati per partecipare al New York Young UN 2022 “L’Ambasciatore del futuro”, la più grande simulazione diplomatica del mondo

CAGLIARI. Vive a Cagliari una delle ragazze che in questi giorni, fino al 22 marzo, partecipano al New York Young UN 2022 “L’Ambasciatore del futuro”, promosso da WSC (wscitalia), la più grande simulazione diplomatica del modello Onu al mondo. La ragazza si chiama Rebecca Marchetti e frequenta il quinto anno del liceo Eleonora D’Arborea. .

Alla manifestazione partecipano 5mila studenti delle scuole superiori provenienti da oltre 100 paesi e 6 Continenti. Gli studenti coinvolti nel progetto approfondiranno e si confronteranno sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.

Nel rivestire questo ruolo, i delegati svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle Committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite (Onu).

"Questi studenti - si spiega nella nota di wscitalia - avranno una vera e propria esperienza formativa ed educativa, imparando a coltivare eccellenti capacità comunicative e decisionali sfruttando il potere del compromesso, del consenso e della cooperazione internazionale per negoziazioni efficaci, attraverso la rappresentazione di uno Stato assegnato in una specifica commissione d’interesse. Una grande opportunità per l’Italia e per la Sardegna di far sentire la propria voce, perché mai come in questo momento i giovani sono protagonisti e sarà proprio il compito di questi giovani delegati trovare la soluzione e contribuire in modo significativo alla pace nel mondo".