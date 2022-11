Sestu

Attività sospesa per i due locali dopo i controlli dei carabinieri

Un ristorante faceva lavorare tre dipendenti in nero, un altro era completamente abusivo. In entrambi i casi, un’operazione congiunta dei carabinieri di Sestu, Sinnai e Selargius – affiancati dai colleghi Nucleo Ispettorato del lavoro e del NAS di Cagliari – ha fatto scattare pesanti sanzioni.

A Sestu, l’amministratrice unica di una società che gestisce un noto ristorante dovrà pagare sanzioni amministrative per un totale di 13.300 euro, oltre a scontare una sospensione dell’attività: nel locale i carabinieri hanno trovato tre dipendenti senza una regolare assunzione.

Sanzioni decisamente più pesanti (30.000 euro) ad un altro ristoratore per “attivazione di un’attività commerciale priva di specifica autorizzazione” e mancato rispetto di alcune procedure aziendali previste dal manuale HACCP.

In questo secondo caso i carabinieri hanno accertato anche violazioni delle norme igienico-sanitarie sulla gestione degli alimenti: per questo è scattato il sequestro amministrativo delle attrezzature della piccola impresa, per un valore complessivo di centomila euro.

Ieri sera durante la stessa operazione sono stati controllati 42 veicoli e 67 persone, due delle quali dovranno pagare una contravvenzione per violazioni del codice della strada.

Un’automobilista cagliaritana (38 anni) è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica: l’etilometro ha rilevato un tasso alcolico di 0,98 g/l, quasi il doppio del massimo consentito. La patente di guida le è stata ritirata dai carabinieri.

Martedì,22 novembre 2022