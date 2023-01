Durante la giornata di sciopero si terrà anche un sit-in al centro commerciale Le Vele a Quartucciu, dove è presente il marchio. “Abbiamo deciso di proclamarlo per la prima giornata di saldi, abbiamo voluto dare un segnale all’azienda. In altre regioni è stato organizzato nel mese di dicembre durante gli acquisti Natalizi – sottolinea Monica Porcedda, segretaria generale della Fisascat Cisl – L’azienda Itx Italia Srl (Itx Italia srl (Zara, Zara home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear e Oysho) propone di riformulare le attuali commissioni decise all’atto dell’assunzione con gli stessi lavoratori, commissioni che dopo 15 anni risultano sostanzialmente acquisite nella parte retributiva e inserendo un piano welfare differenziato tra part-time e full-time”.

Sono sul piede di guerra i lavoratori del negozio Bershka delle Vele di Quartucciu che sciopereranno per 8 ore domani, proprio nel primo giorno dei saldi invernali per dare un forte segnale all’azienda.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail