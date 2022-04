Dionisi, "passo indietro, il Cagliari ha meritato"

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Metamorfosi Sassuolo. Bella con l'Atalanta, passo indietro con il Cagliari. E il tecnico Dionisi non cerca scuse: "Siamo stati meno bravi del recente passato - ha detto a fine gara - potevamo fare molto meglio, il Cagliari ha meritato. Oggi siamo tornati indietro, troppo lenti nel movimento della palla, così è difficile creare occasioni".

Le ragioni della sconfitta? "Stanchi non credo, appagati spero di no - ha proseguito Dionisi - forse il caldo ha inciso, ma il caldo c'era per tutti".

Pesante l'assenza di Berardi: "Domenico è il nostro top player, chiaro che l'assenza si nota. Il nostro obiettivo? Vincere la prossima partita", ha concluso l'allenatore del Sassuolo.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa