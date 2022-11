La graduatoria sarà formata in ragione del minor valore ISEE e, a parità di valore ISEE, sarà data priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di componenti e, in caso di ulteriore parità, ai nuclei dove sia presente il maggior numero di minori.

Il sostegno economico è rivolto a nuclei familiari residenti a Cagliari, iscritti alla Tari, che non siano già percettori di Reddito di cittadinanza o di Inclusione sociale in possesso dei seguenti requisiti: famiglie composte da tre o più componenti, reddito familiare (Isee ordinario o corrente in corso di validità) non superiore a 20 mila euro, posizione regolare rispetto al pagamento della Tari negli anni precedenti al 2022.

E ha così ritenuto necessario prevedere una misura di sostegno economico una tantum, finalizzata al pagamento della Tari anno 2022, che aiuti i nuclei familiari mediamente numerosi. La misura si concentra anche su quella ulteriore fascia di cittadini esclusi dai benefici economici RdC o REIS e composta da nuclei familiari che possiedono risorse economiche medio-basse ma che non possono accedere a sostegni pubblici per l’integrazione del reddito.

