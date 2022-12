Difformità igieniche nella gestione degli alimenti, 6 mila euro di multa a Sinnai.

Stanotte a Sestu e Sinnai, i carabinieri delle locali Stazioni e del Radiomobile della Compagnia di Quartu, in collaborazione con personale del NAS di Cagliari, nel contesto di un servizio di contrasto alle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni, hanno sanzionato per alcune difformità igienico sanitarie legate alla gestione degli alimenti e del piano di autocontrollo HACCP un 49enne di Sinnai per un totale di 6000 euro. Nel corso del servizio complessivo sono state fermate 43 autovetture, di cui 6 sottoposte a fermo amministrativo. È stata verificata l’identità di 96 persone, 8 delle quali sono state contravvenzionate per violazioni del codice della strada. Sono stati poi controllati 16 uomini sottoposti a vari regimi alternativi alla detenzione carceraria, per uno dei quali è stata avanzata proposta di aggravio della misura cautelare che va scontando, non essendosi attenuto alle prescrizioni dell’autorità giudiziaria

