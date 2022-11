Oristano

Stanziati complessivamente dalla Regione 2 milioni, la fetta più grande a Cagliari

Centomila euro per sopperire al progressivo esaurimento dei fondi per la premialità/penalità istituiti presso gli impianti di smaltimento. È quanto spetta al Consorzio industriale provinciale di Oristano in base alla ripartizione dei 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Sardegna attraverso gli assessorati della Difesa dell’ambiente e del Bilancio.

Altri 100mila euro ciascuno andranno al Consorzio industriale provinciale di Villacidro, al Consorzio per la zona industriale di Macomer e al Consorzio per la zona di sviluppo industriale di Chilivani-Ozieri e 1,6 milioni di euro al Consorzio industriale provinciale di Cagliari, “affinché possano utilizzarli per applicare le premialità del 2022 e saldare quelle degli anni precedenti”, ha chiarito l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis.

“Con questo stanziamento sopperiamo al progressivo esaurimento dei fondi per la premialità/penalità”, ha detto Lampis. “Infatti, i fondi residui disponibili presso gli impianti sono insufficienti per l’erogazione delle premialità che potrebbero essere applicate nel 2022”.

“Secondo il Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Sardegna deve raggiungere l’80% nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2022. Lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, tanto che dal 2,8% del 2002 si è arrivati al 74,2% nel 2020, classificando la nostra regione al secondo posto in Italia”, ha concluso Gianni Lampis.

Lunedì, 14 novembre 2022