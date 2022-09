Difesa: Giornata personale civile, consegnate 81 medaglie - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Sono ben 81 le medaglie consegnate ai dipendenti dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica consegnate oggi nel corso della "Giornata del Personale Civile della Difesa 2022" che si è svolta a Cagliari, all'interno del campo ostacoli del comprensorio polisportivo "Gastone Rossi".

La giornata si è aperta con la lettura del messaggio augurale del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, seguito dall'intervento del generale di Brigata, Stefano Scanu, comandante del Comando Militare Esercito Sardegna.

Il momento centrale della giornata, istituita nel 1963 per premiare gli operai che prestavano servizio presso gli stabilimenti e gli arsenali militari e, successivamente, estesa a tutti gli impiegati della Difesa, è stata la consegna delle 81 medaglie. In particolare 63 sono state assegnate ai dipendenti impiegati dell'Esercito (26 medaglie d'oro, 14 medaglie d'argento e 23 medaglie di bronzo), 8 ai dipendenti impiegati della Marina Militare (3 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento e 2 medaglie di bronzo) e 10 ai dipendenti impiegati dell'Aeronautica Militare (6 medaglie d'oro, 1 medaglia d'argento e 3 medaglie di bronzo). "Questa Giornata - ha evidenziato nel suo discorso il generale Scanu - è il segno tangibile della gratitudine dello Stato nei confronti di chi, per lungo tempo, ha messo al servizio del Paese, e nello specifico della Difesa, la sua professionalità, la sua esperienza, la sua dedizione". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna