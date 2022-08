Un piccolo gesto che porta via poco tempo ma consente di mantenere le spiagge del Sinis in un eccellente stato di conservazione.

A proposito di cicche, l’appello è sempre lo stesso: “Riportatele a casa, oppure gettatele nei contenitori delle aree di sosta. Non abbandonatele nella sabbia! E se poi volete dare una mano, dedicate qualche minuto del vostro tempo in spiaggia a raccogliere le cicche che vedete intorno a voi”.

“A occhio e croce oltre 3.000 cicche soltanto a Is Arutas”, specificano dall’Area Marina Protetta, ricordando ai bagnanti che non è possibile fumare in spiaggia, neanche con le sigarette elettroniche. Chi proprio non riesce a resistere deve spostarsi nelle aree dedicate, ovvero al di là delle passerelle o delle dune, e usare un posacenere tascabile per riporre le cicche.

Le cicche di sigaretta raccolte dai volontari in appena due giorni sulle spiagge del Sinis riempiono dieci bottiglie da un litro. Hanno lavorato bene i ragazzi e le ragazze di Sinis Sentinels, il programma di volontariato che l’Area marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” realizza in collaborazione con Legambiente.

Fonte: Link Oristano

