Dieci anni fa nasceva Linkoristano: un cammino insieme e tante sfide per il futuro

Oristano

Un percorso tracciato da sessantamila notizie. Progetti e novità

Sono trascorsi dieci anni e le sessantamila notizie presenti nel nostro archivio – da tutti consultabili -, segnano la strada percorsa da Linkoristano, il primo quotidiano on line della provincia di Oristano. Un cammino faticoso, ma anche pieno di soddisfazioni. I primi passi, appunto tra la primavera e l’estate del 2013. Fu la redazione di Radio Cuore a muoverli insieme al team della società Editcom, in un mondo che aveva imparato a conoscere, poco dopo gli albori di internet, con due esperienze importanti: il primo embrione di un giornale online, Assindor, voluto dall’Associazione industriali della provincia di Oristano, ai primi anni duemila, e subito dopo Inforistano, il portale – come si chiamava allora – dell’Ente provinciale per il turismo di Oristano. Assindor tutti i giorni, pubblicava una decina di notizie sull’attualità oristanese e sarda, con particolare attenzione all’economia e alla politica. Inforistano dava conto degli eventi in provincia. Entrambe le esperienze furono, ognuna per le sue peculiarità, un’importante novità in Sardegna e si fecero apprezzare. Per la redazione di Radio Cuore e il team di Editcom rappresentarono un banco di prova che aiutò la nascita di Linkoristano.

Il giornale andò in rete un po’ per volta. Prima tanti test. Poi la scelta della testata. Quindi lo start da Roma, dove la piattaforma editoriale venne varata, sperimentando quello che oggi è la quotidianità: il lavoro in rete.

Era l’autunno del 2013, appunto, e Linkoristano fu subito messo a dura prova. L’Oristanese e la Sardegna vissero la drammatica vicenda del ciclone “Cleopatra”, che portò devastazione e morte. Tre giorni di aggiornamenti continui, anche la notte: un flusso di notizie tempestivo e puntuale. I server andarono in blocco diverse volte, per le decine e decine di migliaia di accessi. Non fu facile, ma ormai si navigava in mare aperto e così dieci anni fa di questi giorni Linkoristano prese il largo.

In questo trascorso che oggi rievochiamo, mari agitati e acque calme, ma sempre con una rotta ben segnata: raccontare un territorio, ascoltare la sua gente, farlo con spirito di servizio e correttezza. Se oggi siamo qui vuol dire che questa formula ha funzionato.

Linkoristano, ormai, è un giornale locale che può misurarsi senza timore con altre testate dallo spirito “glocal” e l’inserimento nei circuiti nazionali lo testimonia. Può contare su una propria redazione di giovani e capaci professionisti, affiancati da alcuni veterani. Ha alle spalle un team tecnico qualificato. Presidia in modo efficace i nuovi campi dell’advertising. Mantiene una stretta collaborazione con Radio Cuore, che nel frattempo ha fatto nascere un’altra importante realtà editoriale online, OristanoNoi, voluta per valorizzare al meglio la città di Oristano: i due giornali insieme, ogni giorno possono vantare più di centomila pagine lette.

Ora si guarda al domani, ai progetti futuri di Linkoristano, che sono tanti: già dal prossimo anno ci attendono importanti novità.

Cercheremo anche di trovare il modo di festeggiare insieme questi dieci anni.

Per ora auguri a tutti e grazie a quanti ogni giorno leggono e sostengono Linkoristano.

Venerdì, 8 dicembre 2023