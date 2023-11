Dibattiti, musica dal vivo e panini con salsiccia: dopo 7 anni torna a Cagliari la Festa dell’Unità

Dibattiti, ma anche animazione per bambini, dj e panini con salsiccia, per strappare alla destra Villa Devoto a marzo e palazzo Bacaredda qualche mese dopo. Il Pd “che ha passato troppo tempo al Governo senza vincere le elezioni”, come spiega il segretario regionale Piero Comandini, torna “ad essere un partito popolare” e in Sardegna rispolvera la “Festa dell’Unità” che fa il suo ritorno a Cagliari dopo 7 anni di assenza.

L’evento in programma il 24 e 25 novembre presso il Padiglione G della Fiera, viene presentato come “un momento di incontro e di dialogo nella vita culturale e politico della città” organizzato dalla segreteria cittadina del Partito Democratico, in collaborazione con la segreteria provinciale e regionale.

Tra gli ospiti previsti anche Elly Schlein, segretaria nazionale, che interverrà venerdì 24 alle 18:30 per una sessione di dialogo aperto con i partecipanti.

Dibattiti anche sull’emergenza lavoro, sugli strumenti contro la violenza di genere e sull’opposizione alla giunta Solinas e al governo Meloni.

“Ragioneremo anche su Cagliari e sull’emergenza abitativa”, spiega il segretario cittadino Guido Portoghese, “che colpisce fasce deboli e anche gli studenti universitari”.

“Noi non stiamo costruendo nuovi centri”, spiega Comandini, “ma stiamo costruendo il futuro e dobbiamo occuparci delle politiche di sinistra che vanno anche oltre quelle per combattere la disoccupazione. Mentre la destra si occupa di migliorare le condizioni di vita di chi sta già bene, noi dobbiamo occuparci di chi ha perso la fiducia nel futuro. Siamo stai noi i primi a nutrire diffidenza nei confronti del Movimento 5 Stelle”, aggiunge Comandini, “ma l’alleanza ce la impone il sistema elettorale e noi non possiamo permetterci di fare regali al candidato del centrodestra e alla destra. E poi il M5S è alternativo alla destra, sia alla regione che al Governo. Con loro ragioneremo e dialogheremo responsabilmente su base programmatica”.

Per le comunali a Cagliari presto partirà un tavolo che dovrà valutare il programma e le disponibilità e arrivare a una sintesi.

Torna così la Festa dell’Unità. Apertura dei cancello alla Fiera è prevista per venerdì alle 15. Nel pieno della tradizione non mancheranno momenti di intrattenimento con musica dal vivo e spettacoli di stand up comedy (Zucca e Tramatzu), buon cibo e divertimento. Ogni sera e dj set e street food, con arrosticini, panini con salsiccia e friggitoria.

Prevista un’area dedicata ai bambini, attrezzata per offrire divertimento e attività educative per tutta la durata dell’evento, permettendo così alle famiglie di partecipare in piena libertà.