DIAMANTE, LA BASSOTTA TIGRATA SCOMPARSA NEL NULLA DA MARRUBIU.

SEGNALATE QUALSIASI AVVISTAMENTO.

Schiumy te ne abbiamo fatto di ogni colore, scorrendo la galleria e i profili social ho trovato un sacco di nostre foto… Ci manchi tantissimo!!!

NON MI CAPACITO!!!

COM’È POSSIBILE CHE NESSUNO TI ABBIA PIÙ VISTO???

Diamante

Bassotta tigrata

Anni sei

Non sterilizzata

Microchip:380260110023755

Segni particolari: cicatrice sulla spalla

Mammelle gonfie post allattamento

DNA depositato presso laboratorio Veto-gene- ENCI servizi 22/03/2021

Luogo di smarrimento Marrubiu (Or) Sardegna

La si cerca in tutta Italia e all’estero

Ricompensa

Contatti: 3924430991 – Diamante Torna a Casa

Diamante si è allontanata dalla propria abitazione la sera del 15 settembre a Marrubiu (provincia di Oristano – Sardegna – Italia)

.

Diamante è stata avvistata nei pressi della sua abitazione poco dopo la fuga.

Poi nessun avvistamento certo.

Nonostante le ricerche capillari, anche con l’ausilio di cani da mantrailing, nonostante le locandine, i post diffusi in tutta la Sardegna, di lei non c’è traccia.

Si valuta anche la pista dei cani da caccia rubati per essere venduti all’estero.

Chiediamo la condivisione del suo post nei vari gruppi animalisti d’Europa

