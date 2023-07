Diabetico sardo si incatena fuori dall'ospedale: "Reparto chiuso per ferie, siamo alla follia"

Sanità sempre più a pezzi in Sardegna. Al San Camillo di Sorgono chiude per due settimane il reparto di Medicina e un 56enne diabetico, Piero Manca, si è incatenato fuori dall’ospedale: “Basta con i disservizi, non ce la facciamo più. Ci sono tre medici che non andavano in ferie da anni, stavolta sono riusciti ad ottenerle ma, siccome non ci sono sostituti, il reparto resterà chiuso per almeno due settimane. Per noi malati è un dramma, non ci vengono garantiti servizi e cure e la colpa è tutta della Regione che non trova sostituti”. La denuncia della chiusura del reparto era stata fatta qualche giorno fa dal gruppo di “Allerta in Barbagia”, capitanato da Pina Cui. Ci sono anche lor a dare supporto all’uomo, insieme ad altre realtà.

“Attendo che l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, o il presidente della Regione, Christian Solinas, vengano qui a darmi e darci spiegazioni”.