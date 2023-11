Diabetici sardi più tutelati, dopo una lunga battaglia lo spray salvavita torna gratuito

Il Glucagone spray torna gratuito in Sardegna, l’ottima notizia per tutti i diabetici isolani arriva dopo un lungo periodo di incertezze e battaglie: “Oggi il Consiglio regionale ha fatto suo un emendamento della Giunta su sollecitazione di vari gruppi politici. Ringraziamo le istituzioni”, afferma il presidente dell’associazione Diabete Zero ODV, Francesco Pili, “per la buona notizia che permetterà ai tanti pazienti sardi in caso di ipoglicemia grave l’utilizzo”. Il Glucagone in forma spray è un farmaco salvavita facile da usare in autosomministrazione, non necessita di una conservazione in frigo, particolarmente adatto dunque per i minori a scuola o quando sono lontani dai genitori.

Fino a poco tempo era totalmente gratuito per decisione del servizio sanitario nazionale. Poi, però, l’Aifa aveva deciso di riclassificarlo da fascia A in fascia C, rendendolo interamente a carico del paziente. Dopo vari appelli e sos degli stessi diabetici, la svolta grazie alla Regione.