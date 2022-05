Diabete: inclusione a scuola, documento Consiglio Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - E' stato approvato dal Consiglio comunale di Cagliari, all'unanimità, il documento sull'inclusione dei bambini con diabete in ambito scolastico.

La commissione Politiche sociali, guidata dalla presidente Antonella Scarfò (Psd'Az), in sinergia con i rappresentanti delle associazioni del territorio che si occupano di diabete giovanile, ha redatto un documento da indirizzare al sindaco, alla Giunta e agli enti preposti, sull'inclusione dei bambini con diabete in ambito scolastico.

La Sardegna detiene il primato, nella classifica mondiale, per numero di persone affette dal diabete con particolare attenzione all'incidenza di questa patologia sui bambini in età pre-scolare e scolare: in Sardegna un bambino ogni 150 è affetto di diabete di tipo 1 e ogni anno vengono diagnosticati circa 120 nuovi casi di diabete tipo 1 nella fascia di età 0-14 anni.

"Abbiamo ascoltato le criticità e le problematiche in merito ai bambini diabetici in ambito scolastico e le difficoltà delle loro famiglie. Abbiamo tradotto in azione politica le richieste delle Associazioni che ogni giorno lottano per una piena inclusione dei bambini diabetici in ambito scolastico- spiega Scarfò -. Il compito di noi amministratori deve essere quello di garantire a bambini e giovani con diabete di frequentare la scuola di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido, in tutta sicurezza, come ogni altro alunno".

Il documento intende impegnare il sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie, in sinergia con tutti gli enti preposti, affinché vengano rimossi gli ostacoli che possano pregiudicare il pieno godimento del diritto alla salute psico-fisica dello studente con diabete e a favorire la più semplice e completa inclusione dell'alunno diabetico all'interno del contesto scolastico. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna