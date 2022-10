Diabete: Federfarma, nuovi sensori da novembre in farmacie - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 08 OTT - "La distribuzione a partire da novembre dei nuovi dispositivi per diabetici per il monitoraggio della glicemia si unisce da importanti attività che consentono alle farmacie di garantire i bisogni dei cittadini per la tutela della propria salute.

Di recente e stato disposto inoltre che un consistente numero di farmaci adesso possa essere ritirato in farmacia, riducendo il disagio dei pazienti che erano costretti a recarsi presso le Asl". Lo fa sapere, in una nota, il presidente di Federfarma Sardegna, Pierluigi Annis, riferendosi all'arrivo dei nuovi Freestyle 2, per il monitoraggio della glicemia in tempo reale.

"L'Unione regionale dei titolari di Farmacia conferma il proficuo lavoro svolto in collaborazione costante con tutti i settori della direzione regionale della Sanità, cooperazione che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi a tutela della salute dei cittadini - aggiunge - Si auspica che nell'interesse soprattutto dei cittadini, altre importanti iniziative già individuate siano rapidamente portate a compimento". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna