Dia, in Sardegna accordi con clan mafiosi su traffico di droga - Notizie

La Sardegna come terra di conquista per i clan mafiosi calabresi e campani per riciclare denaro, mentre i gruppi criminali locali mantengono i contatti con la criminalità organizzata per esportare marijuana e importare nell'Isola le altre droghe. E' lo...

Fonte: Ansa Sardegna