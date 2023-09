Di nuovo chiuso l’ambulatorio della guardia medica di Oristano: non ci sono dottori

Prima categoria Dei tre camici bianchi rimasti, due sono in malattia

Ancora problemi col servizio di guardia medica a Oristano. L’ambulatorio di via Carducci stamane è chiuso. Dei tre medici rimasti in servizio due sono in malattia e quindi non si riescono a coprire i turni.

Proprio questa mattina l’Ordine dei medici della provincia di Oristano ha rivolto forti contestazioni all’Asl e lanciato un appello per un confronto che risolva la gravissima situazione, venutasi a creare dopo la decisione della stessa Asl di chiedere ai medici delle guardie di Oristano e Cabras di farsi carico anche del servizio nel carcere di Massama, almeno in alcune fasce orarie. Per protesta otto medici delle guardie non hanno rinnovato i loro contratti e dei tre rimasti, con contratto a tempo indeterminato, due hanno rassegnato le dimissioni: resteranno in servizio ancora per poco meno di due mesi, il tempo del preavviso.

Contestazioni nei confronti dell’Asl di Oristano anche dal sindacato dei medici di famiglia Fimmg.

Il servizio di guardia medica a Oristano copre un bacino d’utenza di quasi 40 mila persone e, stante la mancanza di medici di base, è chiamato a svolgere anche una sorta di ruolo di supplenza, ad esempio nella prescrizione dei farmaci.

Già sabato e domenica scorsi l’ambulatorio di guardia medica di Oristano era rimasto chiuso, con gravi problemi per l’utenza.

